Töllötuomarit hämmästelevät The Summit Suomi -kilpailijoiden dynamiikkaa: "Voi olla, että vuorelle on aika pitkä matka"

The Summit Suomi -ohjelmassa koettiin yllätysputoamiset.

The Summit Suomi -ohjelman toisen jakson käänteet hämmästyttivät Töllötuomareita, eli MTV Uutisten toimittajia Katja Lintusta ja Jari Peltolaa. Ohjelman tuoreessa jaksossa nähtiin kaksi pudotusta, kun Tiia luovutti terveydellisistä syistä ja Satu putosi kisasta muiden kilpailijoiden toimesta.

– Olen sitä mieltä, että he pudottivat väärän kilpailijan. Satu on metsuri ja eräopas, että kuinka paljon hänestä olisi ollut hyötyä tuolla, Lintunen toteaa.

Kahden dramaattisen pudotuksen jälkeen kilpailijoiden dynamiikka muuttui, kun Petteri otti selkeästi johtajan roolia.

– Koska Petteri on urheiluvalmentaja, niin luulen, että hän on vähän vahingossa ottanut pomon roolin. En usko, että Petteri itse edes tajuaa, että kuinka ärsyttävää se on, Peltola pohtii.

– Ehkä tuossa on vielä sellaista mukavuutta. Ei oikein tunneta, on kivaa ja kauniita maisemia. Se voi olla, että sinne vuorelle on aika pitkä matka, Peltola naurahtaa.

Kuka kilpailijoista herättää Lintusen ja Peltolan epäilyt, ja mitä he odottavat tulevilta jaksoilta?

Katso vuoden 2025 ensimmäinen Töllötuomarit-jakso alla olevalta videolta!

12:06