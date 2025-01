Henrietta lähti The Summit -sarjan haastaviin kuvauksiin "takki auki" – yllättävä asia pelotti ennen reissua

Henrietta Herju halusi haastaa itseään ja haki sen vuoksi mukaan The Summit Suomi -seikkailusarjaan.

The Summit Suomi -seikkailusarjassa 14 toisilleen tuntematonta suomalaista lähtee yhdessä 15 päivän rankalle vaellukselle kohti norjalaisen Stetinden-vuoren huippua. Osallistujista jokainen kantaa mukanaan osuuttaan 150 000 euron voittopotista, ja summa, jonka he saavat lopulta vietyä vuoren huipulle annetun aikarajan sisällä, on heidän.

Turkulainen Henrietta Harju, 27, lähti ohjelman kuvauksiin mukaan omien sanojensa mukaan ”takki auki”. Henrietta toteaa, ettei ole yhtään retkeilijäihminen ja reissun aikana hänellä oli ensimmäistä kertaa rinkka selässä. Hän kuvailee reissun olleen uskomaton.

– Eihän tuollaisia asioita koe ikinä omassa arjessa. En ole mikään retkeilijä- tai telttailijaihminen, niin oli kaikin puolin aika uusi kokemus. Ihan mieletön, mutta tosi rankka. En vaihtaisi mitään, Harju kertoo.

Harju päätti viime vuonna haastaa itseään ja treenasi puolimaratonille. Hän innostui entistä enemmän itsensä haastamisesta.

– Vähän tuli nälkä kasvaa syödessä -fiilis. Olin juuri miettinyt, että kun juoksen puolimaratonin elokuussa, mikä on seuraava haaste. Ja tyyliin seuraavana päivänä näin ohjelmasta hakuvideon ja tajusin, että tämähän se on – selvä jatkumo itsensä haastamiselle.

Harju ei mennyt ohjelman kuvauksiin erätaitoja oppimaan, vaan kyse oli täysin itsensä haastamisesta. Häntä ei jännittänyt kuvaukset, vaan enemmän muiden kilpakumppaneiden kohtaaminen.

– Mietin, että otan kaiken vastaan, mitä sitten tuleekaan. Enemmän oli pelkoja siitä, että jääkö ulkopuoliseksi tai entä jos siellä onkin joku tuttuni ja jos hän tuo jotain haastavia tilanteita vastaan, Harju toteaa.

Lopulta Harju sai huokaista helpotuksesta, kun yhtään hänen tuttuaan ei ollut mukana ohjelmassa. Mukana oli kokeneita eräilijöitä ja myös untuvikkoja Harjun tavoin.

– Tämä kokemus oli nimenomaan kaikille uusi. Minusta tuntuu, että me ryhmäydyttiin tosi nopeasti ja meidän oli pakko toimia heti alusta asti yhdessä. Meistä tuli tosi tiivis porukka ja alusta asti ihmisistä tuli tosi rakkaita. Mikä oli ihmeellistä, kun se tapahtui ensimmäisenä päivänä.

Harju kuitenkin myöntää, että matkan varrella ihmissuhteet muuttuivat moneen mielenkiintoiseen suuntaan.

– Paljon oli iloa ja onnistumisen hetkiä, paljon myös pettymystä ja ärsyyntymistä isolla Ä:llä. Siltä ei voinut välttyä.

Harjulla on selvä vastaus, millaiset ihmiset häntä ärsyttävät.

– Itsekeskeiset ja sellaiset kapeakatseiset sekä myös sellaiset, jotka johtavat tavallaan liikaa, eli johtavat vain siksi, että haluavat ja pystyvät, eivätkä siksi, että se olisi kaikkien parhaaksi.

– Ehkä myös turha valittaminen ärsyttää. Tietenkin ymmärtää, että tulee erilaisia tunteita, ärsyyntymisen hetkiä ja sellaisia, että haluaa heittää hanskat tiskiin ja lähteä, mutta miten sen kanavoi ja ilmaisee, että se vaikuttaa ryhmähenkeen.

Harju juoksi puolimaratonin kaksi viikkoa ennen kuvauksia sekä harjoitteli kävelyä painavan repun kanssa ja kävi kerran seinäkiipeilemässä. Vaikka The Summit -sarjan kuvaukset olivat ikimuistoiset, retkeilykärpänen ei purrut Henriettaa kuvausten aikana.

– En ole käynyt ja tuskin olen menossa. Voin mennä vaeltamaan, koska sehän on ihan hauskaa, mutta teltassa nukkumiseen en enää suostu, Harju naureskelee.