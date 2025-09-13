Max Verstappen saa kuin saakin lisenssin kisata Nürburgringin Nordschleifella, vaikka ei täyttänyt täysin tiukkoja lupavaatimuksia.

Verstappen osallistui viikonloppuna ensimmäiseen kestävyysautojen kisaansa Saksassa. Päästäkseen jatkossa ajamaan yli 20 kilometriä pitkällä radalla hänen piti kuitenkin suorittaa lisenssi viikonlopun ensimmäisissä kisoissa.

Nelinkertainen F1-mestari läpäisi ensin perjantaina teoriakokeen. Tämän jälkeen edessä oli erikoinen ajokokemuksen kerryttäminen, joka täytyi tehdä kahdella eri autolla samassa kisassa.

Verstappen sai kokoon vaadittavat 14 kierrosta, mutta aika-ajossa tapahtunut vaurio esti ajamisen toisella autoista. Näin ollen hollantilainen ei täyttänyt kaikkia kriteereitä, mutta kisajärjestäjät päättivät hyväksyä hänen lisenssinsä.

Max Verstappen ajoi Nürburgringillä tutuissa väreissä./All Over Press

Nyt Verstappenin ei Motorsport.comin mukaan tarvitse kisata sunnuntain neljän tunnin NLS-sarjan lähdössä. Seuraava osakilpailu on tarjolla kahden viikon päästä ja siihen Verstappen on lähdössä sveitsiläisen Emil Frey -tallin Ferrari 296 GT3:lla.

Päätähtäimenä on päästä ajamaan tulevaisuudessa Nürburgringin 24 tunnin kisaan.

– On vain yksi Nordschleifen kaltainen rata. Päästä ajamaan täällä 24 tunnin kisassa GT3-autolla olisi uskomatonta, Verstappen hehkutti.