Max Verstappenin uusi aluevaltaus – joutuu suorittamaan ajokokeen

Max Verstappen ajaa viikonloppuna Nürburgringin neljän tunnin kisan - jos läpäisee ajo- ja lupakokeen.
Julkaistu 09.09.2025 08:55
Antti Rämänen

antti.ramanen@mtv.fi

Italian F1-kisan voittoa sunnuntaina juhlinut Max Verstappen kisaa jo tulevana viikonloppuna Saksan Nürburgringillä.

Kyseessä on Verstappenin ensimmäinen kisakosketus kestävyysautoihin. Samalla hollantilainen pääsee ajamaan Nürburgringin legendaarista yli 20 kilometriä pitkää Nordschleifen rataa, joka tunnetaan lempinimellä ”Vihreä helvetti”.

Verstappenin on tarkoitus kisata NLS-sarjan virallisessa osakilpailussa, jonka kesto on neljä tuntia. Hänen tallinaan kisasunnuntaina toimii sveitsiläisen Emil Frey Racing ja autona Red Bull -tunnuksin koristeltu Ferrari 296 GT3.

Neljästä F1-mestaruudestaan huolimatta Verstappen joutuu kisaviikonlopun perjantaina suorittamaan Saksan moottoriurheiluliiton edellyttämän lupakokeen ja kisaamaan kahdessa kisalähdössä, jotta pääsee mukaan sunnuntain varsinaiseen pääkilpailuun.

Lue myös: Max Verstappen ylistää Red Bullin käänteen tehnyttä nimitystä: "Aiemmin olin matkustajana autossa"

