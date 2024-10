Max Verstappen sohaisi ampiaispesää – puuttui F1-kilpatallin toimiin: "En ikinä hyväksyisi tuollaista"

Autourheilun kuninkuusluokassa sekä kuljettajien että valmistajien MM-tittelin kohtalo on vielä pahasti auki. Kuljettajien puolella Red Bullin Max Verstappen johtaa McLarenin Lando Norrisia 52 pisteen erolla. Valmistajien puolella McLarenilla on 41 pisteen kaula Red Bulliin nähden.

Erityisesti kuskien taistossa asetelma on selvä. Norris jahtaa Verstappenia, joka yrittää pokata jo neljännen perättäisen MM-tittelinsä.

Nyt Piastri on 94 pisteen päässä Verstappenista, eli peli on hänen osaltaan käytännössä pelattu, kun jäljellä on enää kuusi kisaa.