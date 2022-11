Max Verstappen raivostui TV-toimittajalle ja laittoi tämän boikottiin – nyt tilanteeseen tuli muutos

Nyt tilanne on muuttunut.

– Homma on se, että istuimme alas. Kävimme hyvän keskustelun asiaan liittyen. Olemme asettaneet nyt selkeän rajan sen suhteen, että miten toimimme jatkossa, Kravitz totesi.

– Erityisesti yksi henkilö on käyttäytynyt minua kohtaan hyvin epäkunnioittavasti. Jossain kohdassa liika on liikaa, eikä sitä voi hyväksyä. Jos katsoo vaikka sosiaalista mediaa, se on täynnä vihamielistä puhetta. Se, että joku jatkuvasti toimii noin TV:ssä, pahentaa vain ongelmaa.