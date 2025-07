Yllättävä maa hakee F1-kisaa

Nigeria neuvottelee Formula 1:n kanssa mahdollisesta Grand Prix'n järjestämisestä Afrikassa.

F1-sarjassa ei ole ajettu kilpailuja Afrikassa vuoden 1993 jälkeen, jolloin F1-sirkus nähtiin Etelä-Afrikan Kyalamissa.

The Timesin tietojen mukaan Nigerian F1-hanketta ajavan Opus Race Promotionsin ehdotuksella on "alustava tuki" Nigerian hallitukselta. Tarkoituksena on, että kisa ajettaisiin pääkaupunki Abujan radalla.

Opus Race Promotions esitteli huhtikuussa konseptin F1-kilpailusta Nigeriassa ja se on käynyt keskusteluja kansallisen urheilukomission puheenjohtajan Shehu Dikkon kanssa.

Dikko ja Opus Race Promotions nimitettiin tämän jälkeen virallisesti neuvottelemaan F1:n ja lajin kattojärjestö FIA:n kanssa Nigerian hallituksen puolesta.

– Tutkimme kaikkia mahdollisuuksia tuoda Formula 1 Nigeriaan niin pian kuin käytännössä mahdollista – ei vain urheilutapahtumana, vaan matkailun, infrastruktuurin kehittämisen, nuorten osallistumisen, talouden ja jopa pehmeän vallan katalysaattorina Nigeriassa, Dikko sanoi.

– Tämä visio on linjassa presidenttimme Bola Ahmed Tinubun näkemyksen kanssa.

Promoottori on kutsunut F1:n toimitusjohtaja Stefano Domenicalin vierailemaan Abujassa tarkastelemaan hanketta.

Kuka ehtii ensin?

Ruanda ja Etelä-Afrikka ovat aiemmin ilmaisseet kiinnostuksensa järjestää Grand Prix Afrikassa, mutta kumpikaan hanke ei ole edennyt viime kuukausina.

F1-sarjan seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton on sanonut, että F1:n pitäisi ehdottomasti kilpailla Afrikassa.

– Emme voi lisätä kilpailuja muihin maanosiin sekä maihin ja jatkaa samalla Afrikan sivuuttamista. Kukaan ei anna Afrikalle mitään, Hamilton sanoi viime vuonna.