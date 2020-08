Mauritiuksen öljykatastrofi uhkaa pahentua – pari viikkoa sitten karille ajaneesta rahtialuksesta valuu edelleen mereen polttoainetta ja nyt laiva on hajoamassa

Japanilaisomisteisessa Wakashio-aluksessa oli noin 4 000 tonnia polttoainetta, kun se ajoi karille Mauritiuksen lähellä. Tuhat tonnia on jo valunut mereen ja osa on saatu siirrettyä pois laivasta helikopterilla, mutta jäljellä on vielä noin 2 500 tonnia.