Öljyntorjunta Mauritiuksella ei ota onnistuakseen: Uhkana katastrofaalinen tilanne

Mauritiuksella oppositio vaatii ympäristö- ja kalastusministereiden eroa öljykatastrofin vuoksi. Karille ajaneesta rahtialuksesta on valunut öljyä saarivaltion suojelluille vesille.

Alusta operoi japanilainen Mitsui OSK Lines. Yhtiön mukaan rajoituspuomien asettaminen merelle ei ole onnistunut korkeiden aaltojen vuoksi, mutta osa öljystä on saatu maihin helikoptereiden avulla.Valtavat vahingot näkyvät ilmakuvista, joissa suuria alueita merta on muuttunut mustaksi. Suojeltu alue on erittäin tärkeä harvinaisille kasveille ja eläimille.