Mauritius julistanut hätätilan öljykatastrofin vuoksi – karille ajaneesta laivasta valunut öljylasti uhkaa saarivaltiolle tärkeitä merialueita

Mauritiuksella on julistettu ympäristökatastrofin vuoksi hätätila, kun karille ajaneesta laivasta alkoi valua tonneittain öljyä mereen, kertovat muun muassa uutiskanava Sky News ja uutistoimisto AP.

Mauritiuksen mukaan aluksella on ollut lähes 4 000 tonnia polttoainetta ja sen rungossa on halkeamia. Satelliittikuvat näyttävät tumman öljylautan leviävän Intian valtameren turkooseissa vesissä.

Maa on pyytänyt Ranskalta apua aluksen irrottamiseksi karilta, sillä pienellä saarivaltiolla ei ole tarvittavaa taitoa tai asiantuntijuutta karille ajaneiden laivojen irrottamiseen, kertoo Mauritiuksen pääministeri Pravind Jugnauth Sky Newsin mukaan.

Ranskaan kuuluva Reunionin saari on Mauritiuksen lähin naapuri. AP:n mukaan Ranskan ulkoministeriö kertoo Ranskan olevan Mauritiuksen "johtava ulkomainen sijoittaja" ja yksi sen merkittävimmistä kauppakumppaneista.

Ympäröivät merialueet ovat elintärkeitä pienelle saarivaltiolle

Jugnauthin mukaan huono sää on tehnyt toimiin ryhtymisen mahdottomaksi. Hän kertoo myös olevansa huolissaan siitä, mitä tapahtuu sunnuntaina, kun säätila huononee entisestään.

Pääministeri Jugnauth on kommentoinut asiaa muun muassa Twitterissä, jossa hän on julkaissut myös kuvan karille ajaneesta aluksesta.

Ramano on sanonut, että maassa on ympäristökriisi. Hän on kuvaillut Blue Bay Marine Parkin ja muiden vuotavan aluksen lähellä olevien alueiden olevan "erittäin herkkiä".