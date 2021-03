Aluksen kyydissä on 130 tonnia polttoainetta. Kalastusministeriön mukaan sukeltajat eivät ole löytäneet aluksesta vuotoja tai halkeamia, ja polttoaine yritetään siirtää säiliöstä pois turvallisesti.

Kalastusministeri Sudheer Maudhoo on sanonut, että tapahtuneesta on aloitettu tutkinta ja poliisi on käynyt jumiin jääneellä aluksella sekä takavarikoinut dokumentteja.