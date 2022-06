Matti Vanhanen kehuu Norjan ulkopolitiikkaa – "Kyse ei ole suomettumisesta vaan itseluottamuksesta"

Støre sanoo, ettei Venäjän ja Norjan rajasuhteissa ole jännitteitä huolimatta siitä, että Norja on Nato-maa. Hänen mukaansa rajan rauhallisuus on tulosta monista asioista: Norja ei suostu ottamaan maaperälleen ydinaseita eikä pysyviä ulkomaalasia tukikohtia eivätkä Norjan joukot harjoittele Venäjän rajan lähellä, eikä rajan läheisyydessä järjestetä myöskään kansainvälisiä harjoituksia.

– 1950-luvulla päätimme, että me emme halua ydinaseita. Sitä ei ole kirjattu mihinkään sopimukseen vaan se on meidän päätöksemme. Se, miten me harjoittelemme itse, se on myös meidän päätöksemme. Emme harjoittele aivan Venäjän rajalla, koska siihen ei ole mitään syytä, Støre sanoo.