Presidentti Niinistö SK:ssa: Jännitteet lisääntyvät itärajalla – "Ei Nato muuta maantiedettä"

– Jos Suomi ja Ruotsi molemmat liittyvät Natoon, syntyy visuaalisesti vahva Pohjola. Aikaisemmin on puhuttu hyvinvointimallin valtioista. Nyt voitaisiin ryhtyä puhumaan Pohjolan turvamallin valtioista. Kaikki viisi Pohjoismaata muodostaisivat hyvin vahvan kokonaisuuden, Niinistö sanoi Suomen Kuvalehdelle 20. tätä kuuta antamassaan haastattelussa.

– Jos Ruotsi ei olisi mukana, me joutuisimme katsomaan selkämme taakse ja huomaamaan, että puolustuksella ei ole syvyyttä. Ruotsin jäsenyys palvelisi mielestäni myös Baltiaa paremmin kuin pelkkä Suomen jäsenyys.

Hän tähdentää kuitenkin, että Venäjä on Suomen naapuri Nato-jäsenyydestä huolimatta.

– Kannattaa pitää mielessä norjalainen tapa. Huolimatta siitä, että he ovat Nato-maa, he ovat onnistuneet hoitamaan kaikki käytännön asiat pohjoisessa hyvin joustavasti. Ei Nato muuta maantiedettä. On väärä kuvitelma, että Naton myötä meillä ei itärajaa olisikaan tai ettei siihen olisi tarvetta kiinnittää erityistä huomiota.