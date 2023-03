Matti Heikkiseltä valtaisaa puhetta Niko Anttolasta – viestisankarissa heijastuu suurempikin suomalaismuutos: "Uskaltaisin jopa sanoa"

– Kyllähän tämä lämmittää mieltä. Siellä on tietysti Suomen joukkueessa vanhoja työkavereita. Ankkuri (Anttola) ei kuitenkaan ollut minulle henkilökohtaisesti tuttu. Hänen (valmentaja)isäänsä Markoa opin jonkin verran tuntemaan, Heikkinen kertoo.

– Jo inhimillisestä näkökulmasta on tosi lämmin ja hyvä fiilis.

– Siinä on koko Suomen tiimi, valmennuspuolelta (päävalmentaja) Pasasen Teemu, huoltoryhmä ja asiantuntijat taustalla. Tietää, että arjen työn tuloksenahan tuollainen menestys syntyy. Ei se ole sattumaa, mutta ei se helpolla tule.

– Hänellä on nuoresta iästä huolimatta sellaiset valmiudet, että hän pystyy äärimmäisen paineistetussa tilanteessa tuollaiseen tasapainoiseen suoritukseen. Se kertoo – uskaltaisin jopa sanoa – tietynlaisen urheilukulttuurin kehittymisestä, Heikkinen pui laajemmissakin sinivalkoisissa silmänaloissa.

– Entistä nuoremmalla iällä on valmiuksia suoriutua tuolla tavalla. On tehty hyvää työtä monissa eri vaiheissa, että tuohon on päästy.