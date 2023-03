Johannes Hösflot Kläbo kertoi mielipiteensä Niko Anttolasta – Iivo Niskasen nimi nousi nopeasti esiin: "Olen kuullut huhuja"

20-vuotias Anttola on suoriutunut upeasti Planicassa.

– On kiinnostavaa nähdä, miten hän ottaa seuraavat askeleensa. Hän on tehnyt loistavaa työtä tähän saakka. Ensi vuosi on hänen osaltaan mielenkiintoinen. Toivon, että hän ottaa valtavia kehitysloikkia ja kilpailee enemmän maailmancupissa, Kläbo kommentoi.