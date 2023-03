Suomella kulkee, Iivo Niskanen vauhdissa! Iso maa putosi: MTV seuraa MM-viestiä

Kello 13.53: Vaihto lähestyy. Tullaan 9,4 kilometriin, ja Italia on pudonnut jo todella kauas:

Kello 13.50: "Hyvä Rise, hyvin tulee! "Italia on tippunut jo, Saksalla tekee tosi vaikeaa", suomalaiselle huudetaan.

Kello 13.50: Iso ryhmä on ajanut kakkossijalla olleen Japanin kiinni.

Kello 13.49: Ristomatti Hakola näyttää hyvävoimaiselta. Hän on isossa joukossa sen keulapäässä.

Saksalla ja Italialla alkaa olla vaikeuksia pysyä porukassa, jossa myös Suomi on mukana.

Kello 13.44: Japani on jäänyt hiukan lisää Norjalle. Kolmannesta sijasta kymmenenteen sijaan joukko on vain muutaman sekunnin sisällä. 5,9 kilometriä:

Japanin Hirose on saanut Norjan Holundia kiinni.

Kello 13.39: Muut maat mahtavat laskea, että Norjalle kulta on menossa kuitenkin, eikä sen kasvavasta johdosta tarvitse murehtia ja lähteä omaa hiihtoa riskeeraamaan.

Kello 13.36: Holund on pystynyt kasvattamaan Norjan johdon kahdeksaan sekuntiin. Muu joukko on koossa, ja Ristomatti Hakola on nyt sen kärjessä. Hakolalla näyttää kulkevan, vaikka tämän joukon vauhti onkin maltillista.