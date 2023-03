Herkullinen havainto – Jari Isometsä naulaa, mikä puoltaa Iivo Niskasen menestystä päätösmatkalla: "Uskomaton hyöty"

Planican MM-hiihdot päättyvät sunnuntaina sivakoitavaan miesten 50 kilometrin perinteisen kilpailuun. Iivo Niskasella on matkalta historiassaan olympiavoitto Pyeongchangista 2018, ja hänet on laskettu jälleen yhdeksi suosikeista, vaikkei mies olekaan ollut tällä kaudella uransa tymäkimmässä lyönnissä.

– Siitä on uskomaton hyöty. Mitä pidempi matka, sen enemmän on hyötyä.

Ja 50 kilometriä on hiihdon pisin arvokisamatka.

"Kunto on niin rautainen"

– Vaikka Iivon hiihdosta perjantainakin näki, että ei se sitä huippu-Iivoa ole mitä on parhaimmillaan nähty, kunto on kuitenkin niin rautainen, että vaikea hänet on viidelläkympillä mitaleilta tiputtaa, Isometsä sanoo.