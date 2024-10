Matthew Perryn sisko- ja isäpuoli tähden kuolemasta: "Menetykseni jakaminen maailman kanssa vei osan yksinäisyydestä pois"

Kaksikko puhui Hello! Kanadalle näyttelijästä ja kertoivat samalla työstä, jota he tekevät hänen kunniakseen.

Caitlin on Kanadan Matthew Perry -säätiön toiminnanjohtaja, ja hän kertoi, että työ saa hänet tuntemaan kuin hän istuisi Matthew'n vieressä ja työskentelisi hänen kanssaan joka päivä jonkin hänelle tärkeän asian parissa. Säätiö on erillinen yhdysvaltalaisesta säätiöstä, joka perustettiin Matthew’n kuoleman jälkeen. Myös Matthew’n äiti Suzanne Morrison on kanadalaisen säätiön johtokunnassa.