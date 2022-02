Lapissa hurjat hiihtolomaviikot: "Nyt mennään jo ennätysvuoden luvuissa"

Myös Helsingissä hiihtolomaohjelmaa

– Huomenna (tiistaina) on talvirieha Olympiastadionilla ja se on iso pläjäys: hiihtoa ja ympärillä on lumiukon rakentamista ja tossulätkää. Nuoremmille Ryhmä Hau ja vähän vanhemmille on DJ paikalla, kertoo viestintäasiantuntija Sylvie Daoud Helsingin kaupungilta.