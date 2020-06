Matkailurajoitusten purkaminen näkyy jo laivaristeilyjen myynnissä: kiinnostus varsinkin Riikaan on suurta, ja kaupungista povataan jopa Tukholman korvaajaa

Risteilylaivojen matkalippujen myynti on käynnistynyt vauhdikkaasti hallituksen ilmoitettua matkustusrajoitusten lieventämisestä, laivayhtiöt Tallink Silja ja Eckerö Line kertovat STT:lle.

– Lipputiedusteluja ja varauksia on tullut jo, linjat ovat käyneet kuumina. Moni on varmasti odottanutkin tätä hallituksen päätöstä kovasti, jotta olisi mahdollisuus päästä tekemään poikkeusajan kesäsuunnitelmia, Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo.

– Kyselyitä on tullut jo paljon ja verkkokaupassamme on käynyt paljon asiakkaita. Kauppa on ollut jatkuvasti auki, mutta markkinoinnin aloitimme torstaina. Varaukset ovat alkujaan suuntautuneet lähipäiviin, Eckerö Linen toimitusjohtaja Taru Keronen sanoo.