Matkailurajoituksia tarkastellaan, mutta mihin suuntaan? Annika Saarikko antaa tukea: "Hyvä, että hallitus reagoi"

Ministeri Kiuru julkaisi maanantaina illalla tviitin, jonka mukaan matkailun terveysturvallisuudesta tehtyyn periaatepäätökseen on tulossa muutoksia.

– Matkailun terveysturvallisuutta koskevan uuden mallin toimeenpanon yhteydessä on havaittu kehittämistarpeita. Valmistelu on edennyt, ja jo tehtyjä linjauksia on tarkasteltava uudelleen, Kiuru kirjoitti.