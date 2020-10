Finnairin toimitusjohtaja vaatii hallitukselta vapaampia matkustusrajoituksia – kahden testin malli estää vapaa-ajan matkailun

– Kaksi testiä estää pitkälti vapaa-ajan matkustamisen. Meillä on suuri huoli matkailualan tilanteesta. Matkailuala on metsäalan suuruinen toimiala Suomessa, ja se työllistää 140 000 ihmistä, Manner muistuttaa.

Kevään viranomaispallottelun jälkeen koronatoimet on saatu Helsinki-Vantaan kentällä hallintaan. Lentokentällä on testattu elokuun alusta syyskuun loppuun vajaat 6500 matkustajaa, joista 68 ihmistä on todettu koronapositiivisiksi.

–Me olemme tulleet koronan kanssa tilanteeseen, että korona on kotoperäinen. Helsinki-Vantaan kentällä on testattu ihmisiä elokuun alusta asti ja ne testit on suunnattu kaikkein korkeimman riskin kohteisiin ja sieltä on löytynyt ainoastaan prosentin verran koronapositiivisia. Terveysturvallinen matkustaminen on mahdollista. Helsinki-Vantaa ei vuoda virusta Suomeen