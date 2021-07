Yksi ikäryhmä erottuu nyt koronatartunnoissa

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 6 325 tartuntaa, mikä on 2 963 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin tartuntoja raportoitiin 3 362.

Kahden viime viikon aikana tautitapauksia on todettu eniten 20–29-vuotiailla, noin 2 300 koronavirustartuntaa, mikä on yli kolmannes aikavälin tapauksista.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on noin 114, edellisellä kahden viikon jaksolla se oli noin 61.

Suurin ilmaantuvuusluku on nyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (193). Ilmaantuvuusluku on yli sadan viidessä maakunnassa. Matalinta ilmaantuvuus on Keski-Pohjanmaalla (12).