Polttoaineiden hinnat kohoavat, mutta harrasteautotapahtumat ovat voimissaan

Esimerkiksi Helsingissä Malmin lentokentällä kesäkaudella kuukauden välein järjestettävässä harrasteautojen FHRA Cruising -tapahtumassa on ollut tänä kesänä joka kerta yli tuhat autoa. Yhdessä autossa on yleensä vähintään kaksi matkustajaa.

Grönmanin mukaan viime vuosina vanhojen autojen pariin on löytänyt paljon "uusia vanhoja" harrastajia: aikuisia, jotka ovat olleet autoista kiinnostuneita jo 1970–1980-luvulla ja joilla on nyt elämäntilanteensa puolesta aikaa harrastukselle.

Grönman kertoo, että harrastus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulla, sillä internetistä löytyy kaikenlaisia autoja ja niihin tarvittavia varaosia.

– Ennen sai tuskailla, mistä löytää minkäkin osan, ja piti tilata osia maahantuojilta. Nyt voi mennä Ebay-sivustolle ja hankkia juuri oikean tuulilasinpyyhkijän, moottorin tai mitä milloinkin. Internet on helpottanut harrastamista todella paljon.

Suosiossa oma synnyinvuosikymmen

Tapoihin kuuluu usein vahvasti autojen tuunaus: ajoneuvoja puretaan, niihin etsitään osia ja niitä rakennetaan valmiiksi. Myös autojen keräily on yleistä.

Peltosen mukaan monen ensimmäinen harrasteauto on siltä vuosikymmeneltä, jolloin harrastaja on itse syntynyt. Osa muistaa omasta lapsuudestaan jonkin erityisen kauniin automallin ja hankkii sen heti, kun taloudellinen tilanne mahdollistaa tämän. Jotkut harrastajat keskittyvät pelkästään tietyn ikäisiin autoihin, toisilla voi olla autoja useilta eri vuosikymmeniltä.

Museoautot ovat keskimäärin 52-vuotiaita

Suomessa on liikennekäytössä kaikkiaan 2,8 miljoonaa henkilöautoa, joista yli 30-vuotiaita on 128 000. Näistä 30 228 on rekisteröity museoajoneuvoksi, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin erityisasiantuntija Saara Yousfi.