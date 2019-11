Matalikolle juuttunut matkustajalaiva saatu irti – Suomeen matkanneessa aluksessa yli tuhat ihmistä kyydissä

– Se on aivan muutama minuutti sitten saatu liikkeelle hinaajan avulla, sanoo meripelastusjohtaja Kristian Hermansson.

Syy laivan pinteeseen on sähkökatko, joka vei aluksen ohjauskyvyn.

– Laivalla on sattunut black out, eli virrantuotossa on tapahtunut häiriö, kertoo Hermansson. – Laiva joutui niin sanotusti tuuliajolle ja ajautui rantaan.