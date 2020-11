Näin silminnäkijät kuvailevat Viking Gracen onnettomuutta: "Laivalta kuuluu kuulutuksia" – tuuli paikalla niin kova, että silminnäkijän videon ääni puuroutuu

M/S Viking Grace on saanut pohjakosketuksen tänään kello 14.10 aivan Maarianhaminan sataman läheisyydessä.

Paikalle on ehtinyt useita silminnäkijöitä. Ålands Radion paikalle pian onnettomuuden jälkeen päässyt toimittaja kuvailee tilannetta seuraavasti.

– Laivalta kuuluu kuulutuksia, mutta valitettavasti en saa niistä selvää. Laivalla on rauhallista eikä ihmisiä näy kannella. Ulkoa päin ei näy tarkemmin mitään vaurioita.

Viking Line on aiemmin arvioinut, että karilleajo johtui Ahvenanmaata koettelevasta myrskystä. Tuuli on myös videon ääninauhalla niin kova, että paikoin toimittajan äänestä on vaikeaa saada selvää.