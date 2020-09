Amorellan matkustajat MTV Uutisille: Laiva ajoi kiven ylitse ja rantautui – "Kuului vain rohinaa"

Hänen mukaansa aluksessa on niin vähän turisteja, ettei paikalla ole ehtinyt syntyä minkäänlaista hässäkkää tai paniikkia, sillä henkilökunnan on ollut helppo kommunikoida matkustajille. Hänen arvionsa on, että ihmisiä on aluksessa todella vähän. Viking Linen mukaan aluksessa on noin 200 matkustajaa ja 80 miehistön jäsentä.