Vielä ei tiedetä, milloin matkustajat pääsevät pois Viking Gracelta – syövät parhaillaan illallista laivayhtiön piikkiin

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnströmin mukaan tilanne laivalla on vakaa, eikä ihmisvahinkoja ei ole tapahtunut

– Tällä hetkellä meillä on sukeltajia paikalla, jotka tutkivat pohjaa. Tämä on käytäntö, joka tehdään aina, kun on pohjakosketus.