Jenkkiräppäri, 45, romahti lavalle kesken keikkansa – kuoli myöhemmin sairaalassa

Yhdysvaltalainen rap-artisti Big Pokey , eli Milton Powell , on kuollut 45-vuotiaana. Hän menehtyi 18. kesäkuuta pian sen jälkeen, kun oli kaatunut lavalla Beaumontissa, Teksasissa. Kuolinsyy ei ole tiedossa.

Pentueen kovin luu viittaa artistin kappaleeseen The Hardest Pit on the Litter, joka nosti hänet ihmisten tietoisuuteen ja suosioon vuonna 1999.