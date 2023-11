Suomalainen Teemu Mäntysaari jatkaa Megadethin kitaristina

View this post on Instagram

– Muistutuksena, Kikon täytyi jättäytyä kiertueelta viime elokuussa hoitaakseen joitakin hyvin tärkeitä sekä yksityisiä perheasioita. Hänen tunteensa olivat ristiriitaiset mutta kiitolliset, kun totesin hänelle, että hänen on mentävä ja pidettävä huolta perheestään, kirjoittaa Mustaine Megadethin julkaisemassa tiedotteessa.

Mäntysaari on saanut oppinsa Loureirolta, ja tämän oli tarkoitus alunperin tuurata tätä vain lokakuun ensimmäiseen viikkoon asti. Toisin kuitenkin kävi, ja Mäntysaari tullaan näkemään Megadethin kitaristina jatkossakin.

– Haluaisin kiittää Kikoa hänen omistautuneisuudestaan sekä kovasta työstään näiden viimeisten yhdeksän vuoden aikana, joiden aikana voitimme Grammyn Dystopia-levystä ja muut palkinnot levystä The Sick, the Dying...and the Dead!. En olisi pystynyt tähän ilman Kiko Loureiroa.