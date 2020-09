Massiivinen mutavyöry oli viedä rivitalon mennessään puoli vuotta sitten Tampereella – asukkaat yhä evakossa: "Tässä on paljon vaikeuskerrointa"

Vuonna 1981 rakennetun talon maaperä sortui pitkältä matkalta aivan talon perustusten juurelta. Talon paalutus esti kuitenkin taloa lähtemästä liikkeelle rinteen mukana.

Tampereen rakennusvalvonnasta kerrotaan MTV Uutisille nyt, että rakennuksen ylärinteen puolelta on otettu maata pois ja näin rakennukseen yläpuolelta kohdistuvaa painetta on kevennetty. Muutoin tilanne on jatkunut ennallaan. Talon asukkaat ovat edelleen evakossa eikä korjaustoimenpiteitä ole vielä yli puolen vuoden jälkeen käynnistetty.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman kertoo, että sortuman korjaaminen on haastava homma.

– Tällä hetkellä on ollut käynnissä pohdinta, että miten asia korjataan. Jyrkkä rinne on ongelmallinen. Talon ja lammen väliin on hankala päästä ja siinä on lisäksi luonnonsuojelualue. Naapuritkin on huomioitava ja haasteita aiheuttaa se miten raskaalla kalustolla työ voidaan tehdään. Tässä on paljon vaikeuskerrointa, että työ saadaan hallitusti tehtyä.

Ottman kertoo, että talon asukkaat ovat saaneet tehdä asuntoihinsa vain nopeita käyntejä isännöitsijän ohjauksessa, jotta he ovat saaneet haettua tarvitsemiaan tavaroita.

Ottman pohtii, että taloyhtiöllä on yhtenä huolena kustannuspuoli. Kaupungin puolelta ei ole Ottmanin mukaan oltu hoputtamassa korjaustöiden aloittamista, koska tiedossa on tilanteen haastavuus ja vaikeus

– Edelleen on pohdinta päällä. Meille ei ole esitetty mitään ratkaisuja, että miten lähdetään eteenpäin.

Ottmanin mukaan rakennusalvonnasta aletaan nyt syksyn aikana kysellä etenemissuunnitelmien perään.

– On annettu aikaa, että akuutti tilanne on saatu hoidettua. Jossain vaiheessa korjauskin tietenkin pitää aloittaa. Olemme kyllä kiinnostuneita, miten päästään eteenpäin.

Rakennuksen ei ole havaittu mittauksissa liikkuneen sortumasta huolimatta. Kaupunki on tehnyt myös tutkimusta alueella. Ottmanin mukaan sortumasta ei ole akuuttia riskiä alueen muille rakennuksille, etenkin kun nyt on eletty kuivaa aikaa. Alueen muut asukkaatkaan eivät ole ilmoittaneet ongelmista.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Isännöintiyritys: Tavoitteena tehdä päätöksiä mahdollisimman nopeasti

Yksinkönpäällikkö Tero Vänninmaja isännöintipalvelu Realia Isännöinnistä kertoo MTV Uutisille, että taloyhtiö tekee parhaillaan selvitystyötä ja hakee ratkaisumalleja sortuman korjaamiseksi. Aikataulu on kuitenkin vielä avoin

– Tavoitetila on saada tehtyä päätökset mahdollisimman nopeasti. Taloyhtiö tekee tiivistä yhteistyötä asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa. Sitten kun on saatu kaikki faktat selville, niin on päätöksenteon aika.

Korjausratkaisuiden etsimisessä ei ole Vänninmajan mukaan ollut mitään suurta yksittäistä ongelmaa.