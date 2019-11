Vajoavan rivitalon omistajat saivat armonaikaa – kunta myönsi lisäaikaa kotinsa menettäneille eläkeläisille: Taloyhtiö aikoo seuraavaksi viedä asian käräjille

Rakennustarkastaja Arttu Jokisen mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että purkuasia on jäissä kahden vuoden ajan, minkä jälkeen tilannetta katsotaan uudelleen. Jokinen muistuttaa, ettei talosta ole missään vaiheessa tehty varsinaista purkupäätöstä. vaan asia on ollut vasta valmistelussa.

MTV Uutiset kertoi tiistaina, että käyttökiellossa olevan rivitalon osakkaat saattavat joutua maksamaan kymmeniä tuhansia euroja purkukustannuksia. Takojanpolku 13:ssa sijaitseva neljän huoneisto rivitaloyhtiö on rakennettu vanhan soramontun päälle vuonna 1988.

Taloyhtiö on tuloksetta vaatinut kuntaa vastuuseen, sillä asukkaiden mielestä talon vajoaminen johtuu kunnan kaavoittamasta rakennuskelvottomasta tontista. Monttu on täytetty kunnan toimesta rakennus-ja teollisuusjätteillä.

Jo puolen miljoonan hintalappu

Talossa asuneille iäkkäille ihmisille purkukustannukset olisivat katastrofi. Osakkaat joutuvat käyttökiellosta huolimatta maksamaan yhtiövastiketta ja myös taloyhtiön vuosien varrella ottama velka rasittaa omistajia. Velkaa on syntynyt muun muassa korjausyrityksistä, joilla vajoamista on yritetty pysäyttää.

Tiaisen mukaan taloyhtiön kanta on, että kunta on vastuussa hiekkakuoppaan aikoinaan haudatuista jätteistä. Tiaisen mukaan kunta on puolestaan pitänyt asiaa vanhentuneena.