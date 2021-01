Maa sortui rivitalon alta Tampereella lähes vuosi sitten, korjaustöitä ei ole vieläkään aloitettu – asukkaat evakossa ainakin ensi syksyyn

Tampereen kaupunki ja taloyhtiö neuvottelevat remontin toteuttamisesta ja kustannusten jakamisesta. Rivitalo on taloyhtiön tontilla, mutta maanvyörymä ulottuu myös Tampereen kaupungin omistamalle alueelle.

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen Tampereen kaupungilta arvioi maaperän vahvistamisen maksavan noin puoli miljoonaa euroa. Tampereen kaupunki on valmis osallistumaan kustannuksiin.

– Meillä on taloyhtiön kanssa sopimusneuvottelut käynnissä. Kaupungin osuus voisi olla suuruusluokka 100 000–200 000 euroa

Myös siitä neuvotellaan, kenen vastuulla maanvyörymän aiheuttama sortumavaara on.

Hänen mukaansa asunto-osakeyhtiöllä on suuri vastuu.

– Lähtökohta on se, että rakennuksen omistajalla on ankara vastuu varmistaa rakennuksen turvallisuus ja pysyvyys.

Äkkinäiset liikkeet voivat johtaa uuteen sortumaan

Korjausaikataulu on Tietäväisen mukaan vielä auki.

– Tämä on osittain luonnonsuojelualueella, joten kaikki korjauksen yksityiskohdat on suunniteltava huolellisesti. Työtä päästään tekemään tänä keväänä. Oikeaa ajankohtaa on mietittävä tarkkaan.