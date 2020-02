Tamperelaistalo asetettiin käyttökieltoon – sortumavaara ei tarkastajan mukaan ole välitön, mutta "eihän sen penkankaan pitänyt sortua"

Muita taloja ei vaarassa

Sortuman syystä ei vielä ole tarkempaa tietoa. Laitinen arvelee, että runsaat vesisateet saattavat olla tapahtuneen taustalla. Maa, johon talon tukipaalut on lyöty, on löyhää.

– Todennäköisesti paino on lisääntynyt, kun vettä on satanut, pohja on pettänyt ja se on lähtenyt vajoamaan. En ole törmännyt tällaiseen tällä suunnalla tällaisessa mittakaavassa. Kyllä maita on pudonnut aina jonkun verran, mutta ei näin paljon, hän sanoo.