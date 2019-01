Masennuksen takia sairaalahoidossa olleiden itsemurhariski on puolittunut – korkea koulutus ja suhteellisesti korkeampi tulotaso saattavat lisätä itsemurhariskiä

Lääketieteen lisensiaatti Kari Aaltosen väitöstutkimuksesta selviää, että masennuksen takia sairaalahoidossa olleiden itsemurhariski on puolittunut Suomessa.

– Yksi tutkimuksen päälöydöksistä on itsemurhariskin puolittuminen, vaikka potilaita hoidetaan nykyään sairaalassa lyhyemmän aikaa kuin ennen ja he ovat todennäköisesti myös vaikeammin sairastavia. Tämä siitä syystä, että hoitojen kestojen lyhenemisen lisäksi myös määrät ovat vähentyneet. Tutkimusajanjakson aikana avohoitoa on kehitetty ja mielialalääkkeiden käyttö kasvanut noin kahdeksankertaiseksi, Aaltonen summaa.