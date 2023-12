Marvel-tähti todettiin syylliseksi ex-tyttöystävänsä pahoinpitelyyn – sai potkut Marvel-elokuvista

Jabbari ja Majors tapasivat kaksi vuotta aiemmin Ant-Man and the Wasp: Quantumania -elokuvan kuvauksissa, jossa Jabbari toimi liikevalmentajana.



Majors on tunnettu Marvel-elokuvissa Kangin roolistaan. Hänet voi nähdä myös Creed III -nyrkkeilyelokuvassa, joka julkaistiin maaliskuussa 2023.



Pidätyksensä jälkeen Marvel lykkäsi vuoteen 2026 asti Avengers: The Kang Dynasty -elokuvan julkaisua, jossa Majorsin oli määrä näytellä pääpahista. Myös Magazine Dreams -elokuvan julkaisua lykättiin Majorsin syytösten vuoksi.



Lähde: CNN