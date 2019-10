Video Vaasan rajusta tulipalosta: Yksi ihminen loukkaantunut ja ainakin kaksi kissaa kuollut liekkeihin – palomestari: Suojautukaa sisätiloihin

Paikalla on kuusi sammutusyksikköä, neljä säiliöyksikköä ja kaksi nostolava-autoa.

– Katto palaa koko rakennuksen laajuudelta, savuntuotto on edelleen voimakasta. Lähialueilla ei ole turvallista liikkua, olemme kehottaneet ihmisiä suojautumaan sisätiloihin ja pysymään pois onnettomuuspaikalta.

Koko kerrostalo on evakuoitu. Onnettomuudessa on loukkaantunut yksi ihminen lievästi, toinen altisutunut savulle ja ainakin kaksi kissaa on kuollut.