Marko "Mörkö" Anttila ja Kia Lehmuskoski tanssivat wieninvalssin.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman viidennessä suorassa lähetyksessä tanssittiin vakiotanssien tahtiin. Jakson teemana oli tanssiaiset.
Kiekkoleijona Marko "Mörkö" Anttila ja tähtiopettaja Kia Lehmuskoski tanssivat jaksossa wieninvalssin. Tanssin taustalla kuultiin Olavi Virran Kultainen nuoruus.
Tuomarit vakuuttuivat kaksikon esityksestä.
– Aivan loistava esitys, Jukka Haapalainen sanoi.
– Luulin, että olen nähnyt jo kaiken tällä parketilla, mutta en näköjään. Olin vaikuttunut tästä, Helena Ahti-Hallberg hehkutti.