Marjatiloilla jännitetään mätänevätkö marjat pelloille: Koronan takia ulkomaalaisia poimijoita saapuu pelloille puolet normaalia vähemmän – suomalaiset eivät pärjää heille nopeudessa

Hedelmä- ja marjanviljelijäinliiton mukaan Suomeen saapuu tänä vuonna noin 9000 ulkomaalaista kausityöntekijää. Se on noin puolet vähemmän kuin yleensä.

Poimijapulaa paikkaamaan marjapelloille on palkattu noin kolmannes enemmän suomalaisia työntekijöitä kuin tavallisina kesinä. Nyt tiloilla jännitetään saadaanko sato korjattua vai mätänevätkö marjat pelloille.

Luottopoimijat tuttuja vuosikymmenten takaa

Työt espoolaisella mansikkatilalla ovat edenneet tilanteeseen nähden yllättävän hyvin. Tilan mansikat on viimeisten 20 vuoden ajan poimittu pääasiassa ulkomaalaisten marjanpoimijoiden voimin.

Normaalina kesänä tila työllistää 60-80 ukrainalaista kausityöntekijää, mutta tällä kertaa mansikkapelloille saatiin vain nelisenkymmentä ulkomaalaista poimijaa. Suuri osa ulkomaalaisista kausityöntekijöistä on marjayrittäjä Yrjö Rossille tuttuja jo vuosien tai vuosikymmenten ajalta.

– He ovat tulleet hyvin tutuiksi ja ovat koulutettuja. He ymmärtävät, että kun istuttaa ja kitkee hyvin, niin sen jälkeen myös poimittavaa on hyvin, Rossi kehuu.