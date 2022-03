Mariupolin puolustus murenee, asukkaat loukussa – asiantuntija: Kaupunki voidaan vallata lähipäivinä

Venäjä väitti viime viikolla hellittävänsä otettaan Kiovassa, mutta saarto jatkuu yhä. Liikenneyhteyksiä katkotaan ja Kiovan alueellisen sotilashallinnon mukaan pääkaupungin alueelle on kohdistunut yli 40 Venäjän iskua viimeisen vuorokauden aikana.

Ukraina kertoo saaneensa takaisin Irpinin

Ukraina kertoi saaneensa tänään Irpinin kaupungin takaisin hallintaansa. Se on ollut yksi tärkeimmistä taistelupisteistä Kiovan läheisyydessä. Irpin sijaitsee 20 kilometriä luoteeseen Kiovasta.

Etelässä sijaitsevan satamakaupunki Mariupolin puolustus uhkaa murtua. Näin arvioi tänään muun muassa New York Times .

– Emmehän me tiedä tarkasti Ukrainan puolustuskykyä, mutta onhan se ollut monta viikkoa jo saarrettuna. Koko ajan on heikennetty sitä puolustusta ja sinne ei ole lisävoimaa tullut, Mattila kertoo.

Mariupol voidaan vallata lähipäivinä

Mariupolin pormestari haluaa evakuoida kaupungin täysin. Loukussa on eri arvioiden mukaan yhä yli 100 000 asukasta.

Menetettyjen ihmishenkien lisäksi Ukrainan valtiovarainministeri Julija Svyrydenko arvioi tänään, että Venäjän hyökkäys on maksanut Ukrainalle yli 515 miljardia euroa. Talouskasvu on tyssännyt täysin, ja taisteluissa on tuhoutunut arviolta 8000 kilometriä teitä ja 10 miljoonaa neliökilometriä asutusta.