Valtiovarainministeriön työryhmä moittii hallitusta menokehysten rikkomisesta

VM:n työryhmän mielestä finanssipolitiikan sääntöjen rapautuminen on pysäytettävä, jotta kehityskulkuna ei ole hallitsemattoman talouspolitiikan harjoittaminen.

– Kuluneella kaudella kehystä on kuitenkin rikottu ja runneltu, raportissa sanotaan.

"Hallituksen tahtotila kehyksessä pysymiseen heikentynyt"

Tällä vaalikaudella kehykseen on tehty useita poikkeuksia. Raportin mukaan niiden taustalla on etupäässä ollut kaksi ajanjaksolle osunutta kriisiä, eli koronaviruspandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

– Vaikutusta on kuitenkin ollut myös sillä, että kuluneella vaalikaudella hallituksen tahtotila kehyksessä pysymiseen ja poliittinen sitoutuminen itse kehysjärjestelmään on heikentynyt, raportissa sanotaan.

Kehysten korottamista on aiemmin kritisoinut muun muassa talouspolitiikan arviointineuvosto. Sen mukaan hallituksen päätös heikentää aiemmin hyvin toimineen kehysmenettelyn uskottavuutta toimia julkisen talouden ankkurina ja menokehityksen hillitsijänä.

Työryhmä ehdottaa linjauksia seuraavalle hallitukselle

– Suomen julkisen talouden heikkojen näkymien vuoksi on entistä tärkeämpää, että on olemassa johdonmukainen pidemmän aikavälin kestävyyttä sekä julkisten varojen tehokasta käyttöä tukeva julkisen talouden ohjauskehikko, jolle on myös vahva poliittinen tuki, raportissa sanotaan.