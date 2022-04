Marin: Venäläisdiplomaattien karkotusta tullaan käymään läpi – Ruotsi karkottaa kolme venäläisdiplomaattia

– Tässä on kyse siitä, ettei ole toimittu (diplomaattisuhteita säätelevien) Wienin sopimusten mukaisesti vaan on harjoitettu laitonta tiedustelutoimintaa Ruotsissa, Linde perusteli karkotuksia.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo on aiemmin arvioinut, että noin joka kolmas Ruotsissa oleva venäläinen diplomaatti on todellisuudessa tiedustelu-upseeri. Ulkoministeriön mukaan Venäjän Tukholman-suurlähetystössä on noin 35 diplomaattia, mikä merkitsisi, että diplomaatin aseman suojassa toimivia tiedustelijoita olisi kymmenkunta.