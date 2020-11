Marin valmiuslain käyttöönotosta: "Emme ole nyt sellaisessa tilanteessa" – hallitus ei ole säätämässä maskipakkoa

– Uskon, että hallituksella on täysin yhtenäinen näkemys siitä, että valmiuslaki on viimeinen keino ja siihen valmistaudutaan huolella. On hyvä, että tilannetta tarkastellaan jatkuvasti. Tartuntatapaukset voivat kasvaa nopeasti. Uskon, että pääkaupunkiseudun toimilla päästään jo pitkälle ja tapausmäärät saadaan niillä alas.