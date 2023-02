Marin esitteli SDP:n verolinjaa Ylellä – näitä halutaan kiristää

Pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin sanoo Ylen Ykkösaamussa , että SDP on valmis luomaan myös uusia veromuotoja sinne, missä aggressiivinen verotoiminta on mahdollista. Marin antoi esimerkeiksi listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotuksen ja arvonnousuveron.

Lisäksi SDP on Marinin mukaan valmis nostamaan erittäin suurten perintöjen verotusta. Hänen mukaansa Suomen verotuksessa voidaan tehdä paljonkin ilman, että se osuu pieni- ja keskituloisten tai pienten ja keskisuurten yritysten arkeen.

Marin sanoi, että puolue on peräänkuuluttanut verotuksen porsaanreikien tukkimista.

– Meillä on verotuksessa paljon sellaista tehtävää, joka ei suinkaan osu pieni- ja keskituloisten ihmisten tai pieni- ja keskisuurien yritysten arkeen. Me emme halua työn tai yrittämisen verotusta kiristää, vaan kohdistaa, näitä toimia sinne, missä on tällä hetkellä aukkoja, Marin sanoo.