Marco Bjurström jakoi jättiuutisen – löysi täysin yllättäen veljen, josta kukaan perheenjäsen ei tiennyt

View this post on Instagram

– Elämä on ihmeellisen ihanaa. Lähes kuusikymppisenä voi saada tällaisen lahjan: uuden veljen. Faija, Vivian ja minä olemme niin kiitollisia siitä, että Samuel tuli yllättäen elämäämme. Janek on jo pilven reunalla, mutta uskon, että hänkin on todella onnellinen tästä. Kiitos universumille uudesta broidista ja tämän perheestä, Bjurström kirjoittaa päivityksessään.