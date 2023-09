Espanjan maajoukkuekohussa yllätyskäänne – uusi väite pelaajista

Espanjan jalkapallo on ollut kohun keskellä lähes kuukauden päivät, kun maan jalkapalloliiton (RFEF) puheenjohtaja Luis Rubiales suuteli MM-finaalin palkintoseremoniassa väkisin Jenni Hermosoa . Tapauksen jälkeen lukuisat pelaajat ilmaisivat tukensa Hermosolle ja kieltäytyivät edustamasta Espanjan maajoukkuetta.

– Luotan siihen, että nämä pelaajat ovat ammattilaisia. Heistä on juuri tullut maailmanmestareita, he rakastavat maajoukkuetta ja tiedän, että he ovat täällä (joukkueessa) huomenna. Tänään aloitamme uuden aikakauden maajoukkueessa, Vildan apuvalmentajana toiminut Tome sanoi.