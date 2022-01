Hollywood-tähti Megan Fox ja muusikkorakas kihloihin! Suorittivat erikoisen rituaalin kosinnan päätteeksi: "Joimme toistemme verta"

View this post on Instagram

– Ja kuten jokaisessa elämässä ennen tätä ja jokaisessa elämässä mikä on tuleva, minä sanoin kyllä. Ja sen jälkeen joimme toistemme verta.

Mies oli suunnittelut yhden sormuksen sijaan kaksi sormusta, jossa on kaksi eri kiveä.

– Smaragdi, (hänen syntymäkivensä) ja timantti, (minun syntymäkiveni) asettavat kaksi magneettista sidettä, jotka vetävät toisiaan puoleensa, kuten kaksi puolikasta samasta sielusta muodostaen sydämen kuvan, mikä on meidän rakkautemme, romanttinen sulhanen kirjoittaa.

Pari julkisti suhteensa Instagramissa vuonna 2020. He tapasivat elokuvan kuvauksissa. Pian tämän jälkeen Fox esiintyi muusikon musiikkivideolla. Pari on kertonut haastatteluissa heillä olleen välitöntä kemiaa yhdessä.

Parisuhteen alkuun liittyi draamaa, sillä Fox erosi puolisostaan näyttelijä Brian Austin Greenista samaan aikaan. Ex-parilla on kolme yhteistä lasta. Greenillä on myös yksi aikuinen lapsi, jolle Fox on äitipuoli.