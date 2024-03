Jennifer Loper peruu useita keikkojaan – fanit vaativat selitystä

Artisti Jennifer Lopez, 54, on perunut seitsemän esiintymistään This is me…Now -kiertueeltaan ilman selitystä. Kiertue on tähden ensimmäinen viiteen vuoteen.

Lopez ei esiinny Nashvillessä, New Orleansissa, Raleigh’ssa, Atlantassa, Houstonissa, Clevelandissä eikä Tampassa.

Ticketmasterin verkkosivuilla kerrotaan, että tapahtuman järjestäjä on peruuttanut tapahtuman ja että hyvityksen saaminen ei edellytä mitään toimenpiteitä. Tällä hetkellä peruutettujen esitysten syytä ei tiedetä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Jotkut fanit ilmaisivat pettymyksensä verkkosivuston kommenttiosiossa.

– Raleighin konsertti peruttiin. Ja jo useamman päivän ajan olemme odottaneet edes jotain kommentteja, mutta kukaan ei anna niitä. Tämä on epäkunnioittavaa yleisöä kohtaan! En voi nyt edes ostaa uutta lippua toiseen osavaltioon, koska en tiedä, mitkä kaupungit peruvat, eräs henkilö kirjoitti.

– ATL:n keikka peruttiin. Miksi tämä keikka peruttiin ilman selitystä, toinen kysyi.

Lopez julkaisi helmikuussa This is Me…Now -albumin. Hän on sanonut, että tämä saattaa olla hänen viimeinen albuminsa.

– Tämä tulee olemaan se oleellinen asia, jota olen etsinyt ja halunnut sanoa rakkaudesta. Olen ollut tässä etsinnässä niin kauan, siitä lähtien kun ihmiset tapasivat minut ja ensimmäinen levyni ilmestyi ja jopa sitä ennen ensimmäisessä elokuvaroolissani, kun olen ollut tällä matkalla yrittäen selvittää tätä asiaa itselleni. Tämä (albumi) tavallaan sulki ympyrän, Lopez kertoi aiemmin USA Todaylle.

Tulevalla kiertueella kuullaan myös Lopezin hittejä, kuten kappaleet On The Floor, Let's Get Loud ja Jenny from the Block. Lopezin viimeisin It's My Party -kiertue vuonna 2019 myi loppuun tapahtumapaikat ympäri maata.