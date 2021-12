Mara kantelee ruokaravintoloiden rajoituksista – "Olemme valmiita korkeimpaan hallinto-oikeuteen"

Mara perustelee kantelua myös sillä, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei ennen joulua antamassaan lausunnossa esittänyt ruokaravintoloille erittäin ankaria rajoituksia ja että eduskunta on edellyttänyt, että vähäriskisempään toimintaan tulee suunnata kevyempiä rajoituksia.

Järjestö on tehnyt syksyn mittaan valtioneuvoston rajoituspäätöksistä kanteluita oikeuskanslerille ja valittanut aluehallintovirastojen rajoituspäätöksistä hallinto-oikeuksiin. Toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo STT:lle, että toistaiseksi kanteluista ja valituksista ei ole tullut vastauksia tai tuomioita.

Aluehallintovirastojen päätöksistä valitettaessa Mara on toiminut jonkin jäsenyrityksensä asiamiehenä.

– Me olemme valmiita viemään niitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti, Lappi sanoi.

Rokottamattomat halutaan pois ravintoloista

Lappi sanoi järjestön haluavan nähdä, millä perusteilla rajoituspäätöksiä on tehty, koska ne näyttävät Maran näkökulmasta olevan yleisten linjausten vastaisia. Perusteena sosiaali- ja terveysministeriön muistiossa näyttää Lapin mukaan olevan lähinnä halu suojata rokottamattomia.

– Syynä on se, että rokottamattomat ihmiset käyvät ravintoloissa ja siellä on myös rokotettuja ja rokotetutkin voivat tartuttaa. Rokottamattomia halutaan suojata. Ravintolarajoituksilla suojellaan rokottamattomia, että he eivät mene ravintolaan, saa tartuntaa, sairastu ja joudu tehohoitoon.