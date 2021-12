Pääministeri Marin kertoi hallituksen koronaneuvottelujen tuloksista: Ravintoloille rajoituksia, koulut pysyvät auki: "Emme halua laajentaa rajoituksia lapsiin ja nuoriin"

– Ensimmäisenä päätimme rajakokonaisuudesta. Sisärajavalvonta palautetaan rajoille 28. joulukuuta niin, että negatiivisella koronatestituloksella on mahdollista tulla Suomeen. Negatiivista testitulosta vaaditaan myös sisärajojen ja Schengen-alueen osalta.

Joulukuun 28. päivästä eteenpäin ne ravintolat, joiden pääasiallinen toiminta liittyy anniskeluun, joutuvat lopettamaan anniskelun kello 17 ja sulkemaan ovensa kello 18. Asiakaspaikkojen määrä rajataan puoleen sallitusta. Ravintolat, joiden pääasiallinen toiminta on ruoan myynti, anniskeluaika päättyy myös kello 17, mutta aukiolo on mahdollista kello 20 asti ja sallittu asiakaspaikkamäärä on 75 prosenttia maksimimäärästä.